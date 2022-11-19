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    Тренер сборной Узбекистана раскрыл план на игру с Россией

    Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал, как будет играть его команда в товарищеском матче с Россией.

    «Мы будем играть против крепкой команды. Мы хорошо восстановились после прошлого матча с Казахстаном. Потеряли одного игрока, но все остальные в строю, чтобы сыграть с Россией.

    Буду просить свою команду играть компактно и агрессивно, если мы хотим победить.

    Достаточно сравнить РПЛ и чемпионат Узбекистана, конечно, это лиги разные по уровню. Россия – сильная команда, как еще им противостоять?» – сказал Катанец.

    • Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.
    • Начало – в 15:00 мск.

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    Источник: Sport24

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