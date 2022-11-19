Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Можете распять меня, если нужно». Президент ФИФА – о критике ЧМ-2022

    Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал журналистов переадресовывать на него критику чемпионата мира в Катаре.

    «Если вам нужно кого-то критиковать, не давите на игроков, тренеров. Вы можете распять меня, я здесь для этого.

    Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь.

    Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира. Он и так проводится только раз в четыре года.

    Сколько сложностей есть в мире, и вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их? Пожалуйста, давайте праздновать и верить в то, что мы подарим миру улыбки», – сказал Инфантино.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Вы хотите еще одну мировую войну?». Президент ФИФА – о призывах исключить Иран с ЧМ-2022 2
    Президент ФИФА: «Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом» 1
    «Должны извиняться три тысячи лет». Президент ФИФА жестко ответил на критику европейцев в адрес Катара 7
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12107

      Алексей З 1 час назад


      Покайся , может и не придётся быть распятым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      jek718875 2 часа назад

      Тебя надо не разпять, а раз восемь!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11