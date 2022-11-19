«Можете распять меня, если нужно». Президент ФИФА – о критике ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал журналистов переадресовывать на него критику чемпионата мира в Катаре.

«Если вам нужно кого-то критиковать, не давите на игроков, тренеров. Вы можете распять меня, я здесь для этого.

Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь.

Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира. Он и так проводится только раз в четыре года.

Сколько сложностей есть в мире, и вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их? Пожалуйста, давайте праздновать и верить в то, что мы подарим миру улыбки», – сказал Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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