Сунесс: «Выход Месси в финал ЧМ-2022 предначертан судьбой»

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс считает, что Аргентина станет финалистом предстоящего чемпионата мира.

«Если Месси выведет сборную Аргентины в финал, то это будет его 1000-й матч.

И что-то мне подсказывает, что именно такой сценарий предначертан судьбой», – сказал Сунесс.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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