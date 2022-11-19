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    Сунесс: «Выход Месси в финал ЧМ-2022 предначертан судьбой»

    Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс считает, что Аргентина станет финалистом предстоящего чемпионата мира.

    «Если Месси выведет сборную Аргентины в финал, то это будет его 1000-й матч.

    И что-то мне подсказывает, что именно такой сценарий предначертан судьбой», – сказал Сунесс.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: Daily Mail

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