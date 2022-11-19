Сунесс: «Выход Месси в финал ЧМ-2022 предначертан судьбой»

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс считает, что Аргентина станет финалистом предстоящего чемпионата мира.
«Если Месси выведет сборную Аргентины в финал, то это будет его 1000-й матч.
И что-то мне подсказывает, что именно такой сценарий предначертан судьбой», – сказал Сунесс.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Daily Mail