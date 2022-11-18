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    Валуев: «Хочу, чтобы ЧМ-2022 выиграла сборная России»

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2022.

    «Буду ли я следить за чемпионатом мира по футболу? Отчасти и по загруженности. Поддерживать никого не буду, хочется просто увидеть хороший футбол. Кого бы хотел видеть победителем ЧМ-2022? Сборную России!» — сказал Валуев.

    • Россия отстранена от международных турниров по решениям ФИФА и УЕФА.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +26814

      JTherry 58 секунд назад

      так вот почему сегодня Валуева госпитализировали...) "не тем ударился об грушу, дурачок..."

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      Рейтинг: +125

      SuperPav11 15 минут назад

      Если эти пиндосы не отстанили Россию то вполне было бы посилам победить в этом мобильном турнире

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      Рейтинг: +125

      SuperPav11 24 минуты назад

      Ктот считает Валуева дураком сами идиоты

      0
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      Рейтинг: +20256

      derrik2000 26 минут назад

      Похоже, чё в госдурке дали, то и курнул... ))

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      Рейтинг: +17220

      ilichkadr 41 минуту назад

      Ну, дурак................

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      Рейтинг: +125

      SuperPav11 45 минут назад

      Однозначный лайк

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      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Страшно далеки они от народа"... Гипотетически , по-госдумски мыслит и так же выражается... Но никто его не понимает... (((

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      Рейтинг: +346

      НикКин 1 час назад

      Ну если только на приставки или пк )

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      Рейтинг: +17858

      Cleaner 1 час назад

      Валуев, ХОЧИ и дальше.

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      Рейтинг: +151

      Azenkur 1 час назад

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