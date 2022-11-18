Валуев: «Хочу, чтобы ЧМ-2022 выиграла сборная России»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2022.
«Буду ли я следить за чемпионатом мира по футболу? Отчасти и по загруженности. Поддерживать никого не буду, хочется просто увидеть хороший футбол. Кого бы хотел видеть победителем ЧМ-2022? Сборную России!» – сказал Валуев.
- Россия отстранена от международных турниров по решениям ФИФА и УЕФА.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «РБ Спорт»