Валуев: «Хочу, чтобы ЧМ-2022 выиграла сборная России»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2022.

«Буду ли я следить за чемпионатом мира по футболу? Отчасти и по загруженности. Поддерживать никого не буду, хочется просто увидеть хороший футбол. Кого бы хотел видеть победителем ЧМ-2022? Сборную России!» – сказал Валуев.

Россия отстранена от международных турниров по решениям ФИФА и УЕФА.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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