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    Баринов: «Не поеду в команду из топ-5, которая борется за выживание. В остальные готов ехать»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, в какие европейские команды готов перейти.

    – Некий агент Антон Смирнов говорит, что ты дал авторизацию на поиск вариантов в Европе. Это так?

    – Чушь полная. Полная! Я никому лично не давал ничего. Интерес есть, пока не буду говорить детали. Но авторизацию я никому не давал. Хочу четко дать понять всем болельщикам «Локомотива», которые подумают, что я в тяжелые времена дал авторизацию и хочу сбежать.

    Ничего такого не делал! И не собираюсь этого делать. Никаких аренд даже не буду рассматривать.

    – Но полноценный трансфер?

    – Да, буду. Но опять же, я не буду ходить в клуб и говорить: «Вот у меня предложение из Европы, отпустите меня». Если будет полноценный трансфер, буду его рассматривать. Только полноценный. Никакой аренды с правом выкупа или чего‑то подобного. Будет предложение – буду смотреть: какая команда, где играет, какие стоят задачи.

    – Куда готов ехать, если не в топ‑чемпионат? Допускаешь, что будет Турция, Кипр, Сербия?

    – На Кипр не поеду – это точно. В Турцию поеду, если команда играет в топ‑5 и регулярно попадает в еврокубки. И это, повторю еще раз, должна быть не аренда, а полноценный трансфер. Только так, в ином случае даже разговаривать не буду.

    Что касается чемпионатов из топ‑5, то не поеду в команду, которая борется за выживание. В остальные готов ехать.

    • Баринов провел 20 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
    • Летом он мог перейти в «Валенсию».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17849

      Cleaner 35 секунд назад

      Дмитрий, а тебя куда то ПРИГЛАСИЛИ, что ты такие заявления делаешь? Или так, решил себе цену набить?

      0
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      Рейтинг: +10809

      alp 1 час назад

      епрст, а за ним очередь чтоли из еврограндов стоит?

      — Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями. — Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил: — Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. .

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      Рейтинг: +1254

      Hoahin > alp 1 час назад

      Да раскатил губу Баринов, размечтался, а сам барахтается с Локо в зоне вылета. Ну клоун, что еще сказать

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