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  • Баринов: «Не поеду в команду из топ-5, которая борется за выживание. В остальные готов ехать»

Баринов: «Не поеду в команду из топ-5, которая борется за выживание. В остальные готов ехать»

18 ноября 2022, 09:58
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, в какие европейские команды готов перейти.

– Некий агент Антон Смирнов говорит, что ты дал авторизацию на поиск вариантов в Европе. Это так?

– Чушь полная. Полная! Я никому лично не давал ничего. Интерес есть, пока не буду говорить детали. Но авторизацию я никому не давал. Хочу четко дать понять всем болельщикам «Локомотива», которые подумают, что я в тяжелые времена дал авторизацию и хочу сбежать.

Ничего такого не делал! И не собираюсь этого делать. Никаких аренд даже не буду рассматривать.

– Но полноценный трансфер?

– Да, буду. Но опять же, я не буду ходить в клуб и говорить: «Вот у меня предложение из Европы, отпустите меня». Если будет полноценный трансфер, буду его рассматривать. Только полноценный. Никакой аренды с правом выкупа или чего‑то подобного. Будет предложение – буду смотреть: какая команда, где играет, какие стоят задачи.

– Куда готов ехать, если не в топ‑чемпионат? Допускаешь, что будет Турция, Кипр, Сербия?

– На Кипр не поеду – это точно. В Турцию поеду, если команда играет в топ‑5 и регулярно попадает в еврокубки. И это, повторю еще раз, должна быть не аренда, а полноценный трансфер. Только так, в ином случае даже разговаривать не буду.

Что касается чемпионатов из топ‑5, то не поеду в команду, которая борется за выживание. В остальные готов ехать.

  • Баринов провел 20 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
  • Летом он мог перейти в «Валенсию».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
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alp
1668755069
епрст, а за ним очередь чтоли из еврограндов стоит? — Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями. — Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил: — Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. .
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Томик
1668764287
Был дурачком, им и остался.
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АЛЕКС 58
1668775522
Наверное зовут капитаном в Барсу. Он ведь Клаудиньо закрыл!!!
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