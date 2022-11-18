Стали известны сроки восстановления Мане после операции

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане пропустит три месяца после операции на сухожилии, сообщает Bild.
Футболист вряд ли сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 14 февраля.
- Мане получил травму в начале ноября.
- Сенегалец занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» в этом году.
- Мане пропустит ЧМ-2022.
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Источник: Bild