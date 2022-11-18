Мане перенес операцию. Он не сможет сыграть на ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» сборной Сенегала Садио Мане 17 ноября успешно перенес операцию на сухожилии.
В ближайшее время игрок приступит к реабилитации в Мюнхене. В «Баварии» утверждают, что игрок пропустит чемпионат мира в Катаре.
- Мане получил травму в начале ноября.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.
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Источник: сайт «Баварии»