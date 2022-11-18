Мане перенес операцию. Он не сможет сыграть на ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» сборной Сенегала Садио Мане 17 ноября успешно перенес операцию на сухожилии.

В ближайшее время игрок приступит к реабилитации в Мюнхене. В «Баварии» утверждают, что игрок пропустит чемпионат мира в Катаре.

Мане получил травму в начале ноября.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию