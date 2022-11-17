Карпин после ничьей с Таджикистаном высказался о вызове в сборную России натурализованных иностранцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, как он относится к вызову в национальную команду натурализованных футболистов.

«Мое мнение – чем больше выбор, тем лучше. Получит кто-то российский паспорт – будет больше выбор. Не вижу проблемы.

Даже в Испании дают паспорта и потом вызывают в сборную. Не вижу в этом что-то плохого», – сказал Карпин.

Сегодня Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

За сборную дебютировали 6 игроков.

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