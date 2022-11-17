Карпин после ничьей с Таджикистаном высказался о вызове в сборную России натурализованных иностранцев

А реально, в чём проблема? Зачем своих воспитывать? Просрём всех своих юношей, и будем натурализировать иностранцев! Идиоты, научитесь в шахматы играть и поймите это не выход и через лет 15-20 с таким подходом вообще загубите молодёжку в РФ. Вам суки только бабло надо. Так в молодежку тоже нужно бабло вкладывать чтобы "выстреливать" + не своих отпрысков тупорылых по блату засовывать. Вы сами разрушаете Российский спорт! Думаю после сегодняшнего матча уже пара Таджиков встали в очередь на натурализацию в РФ.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, как он относится к вызову в национальную команду натурализованных футболистов.
«Мое мнение – чем больше выбор, тем лучше. Получит кто-то российский паспорт – будет больше выбор. Не вижу проблемы.
Даже в Испании дают паспорта и потом вызывают в сборную. Не вижу в этом что-то плохого», – сказал Карпин.
- Сегодня Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.
- За сборную дебютировали 6 игроков.
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