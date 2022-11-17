Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин после ничьей с Таджикистаном высказался о вызове в сборную России натурализованных иностранцев

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, как он относится к вызову в национальную команду натурализованных футболистов.

    «Мое мнение – чем больше выбор, тем лучше. Получит кто-то российский паспорт – будет больше выбор. Не вижу проблемы.

    Даже в Испании дают паспорта и потом вызывают в сборную. Не вижу в этом что-то плохого», – сказал Карпин.

    • Сегодня Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.
    • За сборную дебютировали 6 игроков.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпин: «Буду тренировать сборную России до 2024 года, если раньше не выгонят»
    Карпин оценил дебют Пиняева в составе сборной России 1
    «С Киргизией играли в 10 раз хуже». Карпин – о ничьей с Таджикистаном 1
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2022 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5463

      Enter2006 17 минут назад

      А реально, в чём проблема? Зачем своих воспитывать? Просрём всех своих юношей, и будем натурализировать иностранцев! Идиоты, научитесь в шахматы играть и поймите это не выход и через лет 15-20 с таким подходом вообще загубите молодёжку в РФ. Вам суки только бабло надо. Так в молодежку тоже нужно бабло вкладывать чтобы "выстреливать" + не своих отпрысков тупорылых по блату засовывать. Вы сами разрушаете Российский спорт! Думаю после сегодняшнего матча уже пара Таджиков встали в очередь на натурализацию в РФ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17841

      Cleaner 43 минуты назад

      У сборной России сейчас ОДНА главная ПРОБЛЕМА. Это главный тренер сборной России ВАЛЕРИЙ КАРПИН!...(((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11