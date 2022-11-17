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    Товарищеские матчи. Испания победила Иорданию, Марокко разгромил Грузию

    Завершились две товарищеские встречи с участием сборных, которые сыграют на ЧМ-2022.

    Испания со счетом 3:1 обыграла Иорданию, а Марокко забил три безответных гола в ворота Грузии.

    Товарищеские матчи

    Иордания – Испания – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фати, 13; 0:2 – Гави, 56; 0:3 – Уильямс, 84; 1:3 – Аль-Дарадрех, 90+2.

    Марокко – Грузия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эн-Несири, 5; 2:0 – Зиеш, 29; 3:0 – Буфал (с пенальти), 72.

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    Источник: «Бомбардир»

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