Товарищеские матчи. Испания победила Иорданию, Марокко разгромил Грузию

Завершились две товарищеские встречи с участием сборных, которые сыграют на ЧМ-2022.

Испания со счетом 3:1 обыграла Иорданию, а Марокко забил три безответных гола в ворота Грузии.

Товарищеские матчи

Иордания – Испания – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Фати, 13; 0:2 – Гави, 56; 0:3 – Уильямс, 84; 1:3 – Аль-Дарадрех, 90+2.

Марокко – Грузия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эн-Несири, 5; 2:0 – Зиеш, 29; 3:0 – Буфал (с пенальти), 72.

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