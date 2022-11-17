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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Грузия
Марокко - Грузия: обзор матча 17 ноября 2022
Марокко
17.11.2022, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Марокко - Грузия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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