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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Испания
Иордания - Испания: обзор матча 17 ноября 2022
Иордания
17.11.2022, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Иордания - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
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Испания
4 : 1
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