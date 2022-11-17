Улицам возле стадиона «Спартака» присвоят имена Бескова, Озерова и Маслаченко

Вызывает уважение. Респект.
Улицам, прилегающим к стадиону «Спартака» в Тушине, будут присвоены имена известных футболистов и комментаторов.
По информации «РБ Спорт», с большой долей вероятности улицам возле стадиона «Спартака» присвоят имена Константина Бескова, Николая Озерова и Владимира Маслаченко.
- Бесков тренировал «Спартак» с 1977 по 1988-й год.
- Озеров – известный комментатор и болельщик «Спартака».
- Маслаченко – экс-футболист «Спартака», ставший после окончания карьеры комментатором.
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