Улицам возле стадиона «Спартака» присвоят имена Бескова, Озерова и Маслаченко

Улицам, прилегающим к стадиону «Спартака» в Тушине, будут присвоены имена известных футболистов и комментаторов.

По информации «РБ Спорт», с большой долей вероятности улицам возле стадиона «Спартака» присвоят имена Константина Бескова, Николая Озерова и Владимира Маслаченко.

Бесков тренировал «Спартак» с 1977 по 1988-й год.

Озеров – известный комментатор и болельщик «Спартака».

Маслаченко – экс-футболист «Спартака», ставший после окончания карьеры комментатором.

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