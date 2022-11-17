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    Улицам возле стадиона «Спартака» присвоят имена Бескова, Озерова и Маслаченко

    Улицам, прилегающим к стадиону «Спартака» в Тушине, будут присвоены имена известных футболистов и комментаторов.

    По информации «РБ Спорт», с большой долей вероятности улицам возле стадиона «Спартака» присвоят имена Константина Бескова, Николая Озерова и Владимира Маслаченко.

    • Бесков тренировал «Спартак» с 1977 по 1988-й год.
    • Озеров – известный комментатор и болельщик «Спартака».
    • Маслаченко – экс-футболист «Спартака», ставший после окончания карьеры комментатором.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6126

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Вызывает уважение. Респект.

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      Рейтинг: +148

      Аvеngеr 1 час назад

      Улица Заремы Федуновой или проспект Федуна Заремова.

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      Рейтинг: +5127

      neim 1 час назад

      А по чему не Нетто, Симоняна или Черенкова ?

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