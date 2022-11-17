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    Роналду охарактеризовал сборную Португалии

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о силе национальной команды в преддверии чемпионата мира.

    «Хорошо быть частью сборной, в которой есть сочетание молодых и опытных футболистов.

    Это важный аспект для лучших команд мира. Хорошо, что у нас разный возраст, разный характер, разные мнения, разные подходы к философии игры.

    У нас хорошая команда и хороший тренер. Думаю, ЧМ-2022 будет интересным турниром», – сказал Роналду.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: LiveScore

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