Роналду охарактеризовал сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о силе национальной команды в преддверии чемпионата мира.
«Хорошо быть частью сборной, в которой есть сочетание молодых и опытных футболистов.
Это важный аспект для лучших команд мира. Хорошо, что у нас разный возраст, разный характер, разные мнения, разные подходы к философии игры.
У нас хорошая команда и хороший тренер. Думаю, ЧМ-2022 будет интересным турниром», – сказал Роналду.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
- Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.
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Источник: LiveScore