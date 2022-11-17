«Зенит» забил 400-й гол при Семаке. До клубного рекорда – 19 мячей

В пятом туре группового этапа Кубка России «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0.

Петербургская команда забила 400-й и 401-й голы под руководством Сергея Семака.

Он стал вторым тренером в истории «Зенита», достигшим этой отметки.

Клубный рекорд принадлежит Юрию Морозову – 420 забитых мячей.

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