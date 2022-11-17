«Зенит» забил 400-й гол при Семаке. До клубного рекорда – 19 мячей

В пятом туре группового этапа Кубка России «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0.
Петербургская команда забила 400-й и 401-й голы под руководством Сергея Семака.
Он стал вторым тренером в истории «Зенита», достигшим этой отметки.
Клубный рекорд принадлежит Юрию Морозову – 420 забитых мячей.
- Юрий Морозов – 420 голов, 323 матча;
- Сергей Семак – 401 гол, 192 матча;
- Павел Садырин – 378 голов, 262 матча;
- Лучано Спаллетти – 325 голов, 184 матча;
- Властимил Петржела – 245 голов, 145 матчей.
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Источник: сайт «Зенита»