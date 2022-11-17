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    «Зенит» забил 400-й гол при Семаке. До клубного рекорда – 19 мячей

    В пятом туре группового этапа Кубка России «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0.

    Петербургская команда забила 400-й и 401-й голы под руководством Сергея Семака.

    Он стал вторым тренером в истории «Зенита», достигшим этой отметки.

    Клубный рекорд принадлежит Юрию Морозову – 420 забитых мячей.

    1. Юрий Морозов – 420 голов, 323 матча;
    2. Сергей Семак – 401 гол, 192 матча;
    3. Павел Садырин – 378 голов, 262 матча;
    4. Лучано Спаллетти – 325 голов, 184 матча;
    5. Властимил Петржела – 245 голов, 145 матчей.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      Romeo 123 10 минут назад

      Спартаку в кубке штук 7 забьют да весной столько же

      0
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      Рейтинг: +78

      Литейный 4 (returned) 42 минуты назад

      Весной Богданыч обновит рекорд Морозова. Гыгыгы

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