Слуцкий может возглавить «Краснодар», Захарян получит армянский паспорт и другие новости

Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру.

Бекхэм поддержал Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет игрока в «Интер» (The Sun).

Федотов подсчитал, в чью пользу и против кого чаще всего ошибались судьи в первой половине сезона РПЛ.

Слуцкий дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. Он не явился на заседание КДК.

Кубок России. «Звезда» Комбарова из Второй лиги обыграла «КАМАЗ» и вышла в 1/4 финала.

Большинство игроков «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел зимой.

Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, завершивший карьеру Пике – на 4.

«Челси» нашел способ, как перевести «Динамо» деньги за Захаряна. Игрок в декабре сделает армянский паспорт.

Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Кэхилл объявил о завершении карьеры.

Слуцкий может возглавить «Краснодар». Клуб и тренер начали общение (Metaratings).

42-летний французский арбитр Амель умер на тренировке.

Стало известно, чем заболел Роналду.

С фасада «Олд Траффорд» сняли баннер с Роналду.