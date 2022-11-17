Слуцкий может возглавить «Краснодар», Захарян получит армянский паспорт и другие новости

Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру.
Бекхэм поддержал Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет игрока в «Интер» (The Sun).
Федотов подсчитал, в чью пользу и против кого чаще всего ошибались судьи в первой половине сезона РПЛ.
Слуцкий дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. Он не явился на заседание КДК.
Кубок России. «Звезда» Комбарова из Второй лиги обыграла «КАМАЗ» и вышла в 1/4 финала.
Большинство игроков «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел зимой.
Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, завершивший карьеру Пике – на 4.
«Челси» нашел способ, как перевести «Динамо» деньги за Захаряна. Игрок в декабре сделает армянский паспорт.
Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Кэхилл объявил о завершении карьеры.
Слуцкий может возглавить «Краснодар». Клуб и тренер начали общение (Metaratings).
42-летний французский арбитр Амель умер на тренировке.
Стало известно, чем заболел Роналду.
С фасада «Олд Траффорд» сняли баннер с Роналду.