Бекхэм поддержал Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет игрока в «Интер» (The Sun)

Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм поддерживает форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в его конфликте с клубом.
Англичанин считает поведение манчестерцев в отношении Роналду неуважительным. На этом фоне Бекхэм зовет португальца в свой «Интер».
Бекхэм приглашал Роналду и до последнего интервью игрока.
- Роналду близок к уходу из «МЮ».
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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Источник: The Sun