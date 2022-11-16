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    Бекхэм поддержал Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет игрока в «Интер» (The Sun)

    Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм поддерживает форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в его конфликте с клубом.

    Англичанин считает поведение манчестерцев в отношении Роналду неуважительным. На этом фоне Бекхэм зовет португальца в свой «Интер».

    Бекхэм приглашал Роналду и до последнего интервью игрока.

    • Роналду близок к уходу из «МЮ».
    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13994

      Skull_Boy 52 минуты назад

      Да пусть уже валит, толку от него на поле нет и слышно одно нытье, что все плохие и он один пионер, где возомнил себя Богом и был послан из Реала, дальше Юве показал, что без команды он никто и позорное бегство из Италии, а Англия окончательно показала, что не зря клички ПЛАКСА и НЫТИК закреплены за ним навечно

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      Рейтинг: +23513

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Дэвиду.

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