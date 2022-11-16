Бекхэм поддержал Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет игрока в «Интер» (The Sun)

Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм поддерживает форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в его конфликте с клубом.

Англичанин считает поведение манчестерцев в отношении Роналду неуважительным. На этом фоне Бекхэм зовет португальца в свой «Интер».

Бекхэм приглашал Роналду и до последнего интервью игрока.

Роналду близок к уходу из «МЮ».

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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