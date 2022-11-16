Слуцкий дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. Он не явился на заседание КДК

КДК РФС дисквалифицировал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на три матча за оскорбление арбитров в матче с «Енисеем» (0:0) в Первой лиге.

После игры Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера казанского клуба.

«Слуцкий был удален за ненормативную лексику в матче «Рубин» – «Енисей». Уже после удаления ненормативная лексика прозвучала вновь. Ни представители клуба, ни сам Слуцкий участия в заседании не приняли, хотя мы их уведомили и пригласили.

За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Слуцкий дисквалифицирован на два матча Первой лиги. При этом надо учесть, что у Слуцкого была в этом же матча автоматическая дисквалификация за удаление. Итого – три матча штрафа.

Налагаемые КДК РФС санкция будет действовать в соответствии с регламентом независимо от перехода наказуемого лица в другой клуб под эгидой РФС, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.

Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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