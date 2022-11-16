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    Слуцкий дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. Он не явился на заседание КДК

    КДК РФС дисквалифицировал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на три матча за оскорбление арбитров в матче с «Енисеем» (0:0) в Первой лиге.

    После игры Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера казанского клуба.

    «Слуцкий был удален за ненормативную лексику в матче «Рубин»«Енисей». Уже после удаления ненормативная лексика прозвучала вновь. Ни представители клуба, ни сам Слуцкий участия в заседании не приняли, хотя мы их уведомили и пригласили.

    За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Слуцкий дисквалифицирован на два матча Первой лиги. При этом надо учесть, что у Слуцкого была в этом же матча автоматическая дисквалификация за удаление. Итого – три матча штрафа.

    Налагаемые КДК РФС санкция будет действовать в соответствии с регламентом независимо от перехода наказуемого лица в другой клуб под эгидой РФС, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
    • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1496

      Artemka444 10 минут назад

      Правильно, нечего там делать!!!
      Никчёмная это КДК!!!

      0
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      Рейтинг: +5124

      neim 22 минуты назад

      Слуцкер немного ушицы поел. Совсем крышу сносит.

      0
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      Рейтинг: +10724

      R_a_i_n 29 минут назад

      Сорвался Леонид, не выдержал!

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      Рейтинг: +424

      Таврида > R_a_i_n 1 минуту назад

      Как тут не сорваться, сидишь себе, мирно качаешься, никого не трогаешь и тут - БАЦ, свисток судьи тебе весь кайф ломает...

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