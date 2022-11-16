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    Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, завершивший карьеру Пике – на 4

    Футболисты «Барселоны» Роберт Левандовски и Жерар Пике дисквалифицированы за удаления в матче Примеры против «Осасуны» (2:1).

    • Левандовски был удален за две желтые карточки в первом тайме.
    • Уходя в раздевалку, он жестикулировал в адрес судьи.
    • Пике, находившийся в запасе, в перерыве оскорбил арбитров и получил красную карточку.

    По информации Marca, Левандовски был дисквалифицирован на три ближайших матча «Барселоны» в Примере («Эспаньол», «Атлетико» и «Бетис»). На один матч форварда дисквалифицировали за удаление и на два – за неуважение к судье.

    Пике, объявивший о завершении карьеры, дисквалифицирован на четыре матча.

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    Источник: Marca

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