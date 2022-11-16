Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, завершивший карьеру Пике – на 4

Футболисты «Барселоны» Роберт Левандовски и Жерар Пике дисквалифицированы за удаления в матче Примеры против «Осасуны» (2:1).

Левандовски был удален за две желтые карточки в первом тайме.

Уходя в раздевалку, он жестикулировал в адрес судьи.

Пике, находившийся в запасе, в перерыве оскорбил арбитров и получил красную карточку.

По информации Marca, Левандовски был дисквалифицирован на три ближайших матча «Барселоны» в Примере («Эспаньол», «Атлетико» и «Бетис»). На один матч форварда дисквалифицировали за удаление и на два – за неуважение к судье.

Пике, объявивший о завершении карьеры, дисквалифицирован на четыре матча.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию