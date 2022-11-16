Большинство игроков «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел зимой

Игроки «Манчестер Юнайтед» не хотят играть в одной команде с нападающим Криштиану Роналду.

По информации Manchester Evening News, большинство футболистов английского клуба считают, что 37-летний португалец больше не должен играть за «МЮ».

Они хотят, чтобы Роналду покинул клуб в зимнее трансферное окно.

Роналду близок к уходу из «МЮ».

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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