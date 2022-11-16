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    Большинство игроков «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел зимой

    Игроки «Манчестер Юнайтед» не хотят играть в одной команде с нападающим Криштиану Роналду.

    По информации Manchester Evening News, большинство футболистов английского клуба считают, что 37-летний португалец больше не должен играть за «МЮ».

    Они хотят, чтобы Роналду покинул клуб в зимнее трансферное окно.

    • Роналду близок к уходу из «МЮ».
    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5445

      Enter2006 58 секунд назад

      Это наблюдается по жизни, где бы не работал. Приходит сильный человек в компанию, а там "пригретым" зачем напрягаться ещё сильнее? И выдавливают сильного чтобы сохранить свою зону комфорта. Это встречается и в производстве и в бизнесе и в спорте. Даже вспомнил фильм "легенда 17", СКА с Чебаркуля, примерно так. И тут главная задача, или ты сломаешь "систему" в клубе, или "система" сломает тебя.

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      Рейтинг: +1182

      mama1991 59 минут назад

      Шестёрки никчемные... Там 90 процентов состава параши должны на олд трафорде убирать, а не форму клуба носить

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