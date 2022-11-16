Федотов подсчитал, в чью пользу и против кого чаще всего ошибались судьи в первой половине сезона РПЛ

Опубликована таблица ошибок судей по итогам первой половины сезона РПЛ. Ее составил бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов.

Больше всего ошибок допущено против «Урала» – 11. У екатеринбуржцев худший баланс.

Лучший баланс – у «Оренбурга» и «Спартака» (+4 ошибки в их пользу).

Больше всего ошибок допущено в пользу «Оренбурга» – семь.

Сезон возобновится в марте.

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