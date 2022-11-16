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    Федотов подсчитал, в чью пользу и против кого чаще всего ошибались судьи в первой половине сезона РПЛ

    Опубликована таблица ошибок судей по итогам первой половины сезона РПЛ. Ее составил бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов.

    Больше всего ошибок допущено против «Урала» – 11. У екатеринбуржцев худший баланс.

    Лучший баланс – у «Оренбурга» и «Спартака» (+4 ошибки в их пользу).

    Больше всего ошибок допущено в пользу «Оренбурга» – семь.

    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +521

      кaстрюлька 30 минут назад

      А где визжащее рыло (олёша3) ?
      Свинина, смотри и запоминай, смотри и запоминай.
      Вангую, что щас такой поток вонючего свиноговна хлынет, что никакой плотиной не удержать.
      Тужит он су4ёнок, что ему мяса не додают

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