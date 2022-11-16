Федотов подсчитал, в чью пользу и против кого чаще всего ошибались судьи в первой половине сезона РПЛ

А где визжащее рыло (олёша3) ?
Свинина, смотри и запоминай, смотри и запоминай.
Вангую, что щас такой поток вонючего свиноговна хлынет, что никакой плотиной не удержать.
Тужит он су4ёнок, что ему мяса не додают
Опубликована таблица ошибок судей по итогам первой половины сезона РПЛ. Ее составил бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов.
Больше всего ошибок допущено против «Урала» – 11. У екатеринбуржцев худший баланс.
Лучший баланс – у «Оренбурга» и «Спартака» (+4 ошибки в их пользу).
Больше всего ошибок допущено в пользу «Оренбурга» – семь.
- Сезон возобновится в марте.
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