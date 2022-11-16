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    Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале чемпионата мира»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар ждет встречи с Аргентиной в финале чемпионата мира-2022.

    «Мы не особо обсуждали ЧМ-2022 с моими партнерами по «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, но иногда шутили, что можем встретиться на турнире. Я сказал Месси, что обыграю его в финале и стану чемпионом мира. Потом мы посмеялись», – сказал Неймар.

    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.
    • Аргентина последний раз выигрывала чемпионат мира в 1986 году.
    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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    Источник: The Telegraph

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    16.11.2022 23:35
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