Шесть российских судей получили лицензии для работы на матчах с VAR (Иван Карпов)

Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для самостоятельной работы в качестве арбитров и ассистентов VAR.

«Лицензия позволяет работать главным судьей на матчах с использованием системы VAR, а также непосредственно обслуживать игры в роли VAR и AVAR.

Из списка судей РПЛ допуск получили Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан и Роман Сафьян, из Первой лиги — Андрей Фисенко и Евгений Буланов.

Еще РФС собирается снова назначать по два AVAR на отдельные матчи, включая предстоящие игры Кубка России. Их обязанности будут распределяться с учетом особенностей конкретной игры (плана расстановки камер или анализа тактических действий игроков при стандартных положениях).

Всего в нашем футболе уже 29 судей, которые имеют лицензию VAR и 26 — AVAR», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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