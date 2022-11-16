Абаскаль встретился с тренерами академии «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с помощниками посетил академию клуба в Сокольниках.
33-летний испанец около двух часов общался с тренерским штабом академии. Он рассказал о своем опыте работы с детскими и молодежными командами в Испании и Италии.
На мероприятии также присутствовал спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и технический координатор Артeм Ребров.
- Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
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Источник: сайт «Спартака»