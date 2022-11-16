Абаскаль встретился с тренерами академии «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с помощниками посетил академию клуба в Сокольниках.

33-летний испанец около двух часов общался с тренерским штабом академии. Он рассказал о своем опыте работы с детскими и молодежными командами в Испании и Италии.

На мероприятии также присутствовал спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и технический координатор Артeм Ребров.

Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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