Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Абаскаль встретился с тренерами академии «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с помощниками посетил академию клуба в Сокольниках.

    33-летний испанец около двух часов общался с тренерским штабом академии. Он рассказал о своем опыте работы с детскими и молодежными командами в Испании и Италии.

    На мероприятии также присутствовал спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и технический координатор Артeм Ребров.

    • Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мостовой: «Я Абаскаля не знаю. Его все забудут, а нас, ветеранов «Спартака», будут помнить» 27
    Абаскаль: «Хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно» 14
    Абаскаль: «Соболев разозлился, что не попал в старт на «Локомотив». Надеюсь, ему достанется самый большой кусок торта» 5
    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11