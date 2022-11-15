«Дзюба он и в Африке Дзюба». Тренер «Ахмата» не исключил трансфер экс-форварда «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможном переходе экс-форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в грозненский клуб.
– Тут Артем Дзюба недавно освободился. Может, его в «Ахмат»?
– Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали.
- 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь.
- Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».
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Источник: Sport24