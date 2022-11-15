«Дзюба он и в Африке Дзюба». Тренер «Ахмата» не исключил трансфер экс-форварда «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможном переходе экс-форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в грозненский клуб.

– Тут Артем Дзюба недавно освободился. Может, его в «Ахмат»?

– Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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