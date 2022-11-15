В «Наполи» прокомментировали новость о продлении контракта с Хвичей

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о готовящемся продлении контракта с хавбеком Хвичей Кварацхелией до 2028 года.

«Мы поговорим с его агентами о контракте. У нас хорошие отношения, и нынешнее соглашение действует в течение следующих четырех лет», – сказал Джинтоли.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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