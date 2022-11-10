«Наполи» подпишет новый контракт с Хвичей. Отступные вырастут в три раза (Иван Карпов)

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия подпишет новый контракт с клубом.
«Наполи» переподпишет с Хвичей контракт до 2028 года и увеличит его зарплату вдвое. По моим данным, оклад игрока увеличится с 1 миллиона евро за сезон до 2-х.
При этом отступные за Кварацхелию также возрастут: с нынешних 35 до 100 миллионов евро», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
- «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова