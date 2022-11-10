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    «Наполи» подпишет новый контракт с Хвичей. Отступные вырастут в три раза (Иван Карпов)

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия подпишет новый контракт с клубом.

    «Наполи» переподпишет с Хвичей контракт до 2028 года и увеличит его зарплату вдвое. По моим данным, оклад игрока увеличится с 1 миллиона евро за сезон до 2-х.

    При этом отступные за Кварацхелию также возрастут: с нынешних 35 до 100 миллионов евро», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +754

      Эном айс 2 часа назад

      Эчпочмак в Казани подскочил в цене в три раза..)

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