Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «Даже Гвардиола с Роналду и Месси не сделали бы «Спартак» чемпионом»

Петржела: «Даже Гвардиола с Роналду и Месси не сделали бы «Спартак» чемпионом»

14 ноября 2022, 19:59
17

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что даже значительное усиление не поможет «Спартаку» стать чемпионом России при нынешнем уровне петербургской команды.

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» – никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать.

Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые обыгрывали питерский клуб и становились чемпионами.

У них не было бы никаких шансов против команды Семака, которая без проблем так же стала бы чемпионом, несмотря на Гвардиолу, Роналду и Месси в составе «Спартака», – заявил Петржела.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Реакция Петржелы на поражение «Зенита» от «Спартака» 13
Петржела вынес вердикт «Спартаку» 24
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом» 20
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1668445596
Запил Властимил?
Ответить
jek718875
1668445778
Ему под 70,крыша течёт,ремонт уже не поможет
Ответить
AlexanderFCSM
1668445815
Хватит бухать, старый)
Ответить
nik55
1668448426
бред выжившего из ума
Ответить
alex1951
1668448582
Петр Жела -ет ....а чё он желает....Вернуться? Так у тебя и дома все хоккей-петрович....Чего прильнул к России? Видать чёй то ему надо из под России.... Ф лё КэГэБю ,где вы там заснули? Щас Царю даложим))))
Ответить
oyabun
1668449849
Факир был пьян?
Ответить
lordmrv
1668451666
Ну, в семье не без урода. У нас чушь несет Мостовой, у Зенита свой бредун нашелся
Ответить
a_who
1668452182
Ну что еще от немытых можно услышать ? а этот видно вернуться мечтает.
Ответить
шахта Заполярная
1668453967
Если в детстве мозгов было с гулькин хрен, то под старость и то что было все усохло. По словам этого ""достойного"" Месси и Роналду хуже немытых бразилов, а визрук семак лучше Гвардиолы. Это же надо так накушаться, поди без закуски пил, иначе бы так не развезло.
Ответить
алдан2014
1668461980
Знатно подлизывается, очень видно хочет в Зенит,откушать от щедрот Газпрома
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
2
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
7
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
11
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+