Петржела: «Даже Гвардиола с Роналду и Месси не сделали бы «Спартак» чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что даже значительное усиление не поможет «Спартаку» стать чемпионом России при нынешнем уровне петербургской команды.

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» – никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать.

Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые обыгрывали питерский клуб и становились чемпионами.

У них не было бы никаких шансов против команды Семака, которая без проблем так же стала бы чемпионом, несмотря на Гвардиолу, Роналду и Месси в составе «Спартака», – заявил Петржела.

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах и лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 2-м с 36 баллами.

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