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    Петржела: «Даже Гвардиола с Роналду и Месси не сделали бы «Спартак» чемпионом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что даже значительное усиление не поможет «Спартаку» стать чемпионом России при нынешнем уровне петербургской команды.

    «Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» – никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать.

    Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые обыгрывали питерский клуб и становились чемпионами.

    У них не было бы никаких шансов против команды Семака, которая без проблем так же стала бы чемпионом, несмотря на Гвардиолу, Роналду и Месси в составе «Спартака», – заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4100

      mutabor0992 4 минуты назад

      Шопа заговорила!Абзац!!!

      0
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      Рейтинг: +7616

      Томик 19 минут назад

      Или в запое или курит что-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23508

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Мутновато высказался, хер поймёшь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Болотоход 36 минут назад

      Уже и таблетки не помогают деду!

      2
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      Рейтинг: +76

      AlexanderFCSM 41 минуту назад

      Хватит бухать, старый)

      4
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      Рейтинг: +304

      Болотоход > AlexanderFCSM 37 минут назад

      Газовый схрон видать остался!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      jek718875 42 минуты назад

      Ему под 70,крыша течёт,ремонт уже не поможет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3468

      momwig_ 45 минут назад

      Запил Властимил?

      2
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