Радимов считает, что Россию постараются не допустить к участию в ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прогнозирует продление санкций против российских команд.

«Когда нас вернут в футболе? Никто ничего толком не скажет.

Следующий чемпионат мира пройдет в Америке. Давайте объективно, там все постараются сделать так, чтобы нас не было.

Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. (Нас могут вернуть) только после этого, через четыре года.

Исправлять ситуацию придется всем какое‑то время, со спорта все это начнется», – сказал Радимов.

ФИФА и УЕФА ввели санкции в конце февраля.

Сборную России отстранили от участия в стыках ЧМ-2022, Лиге наций и отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ пока дисквалифицированы до конца сезона-2022/23.

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