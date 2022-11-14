Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радимов считает, что Россию постараются не допустить к участию в ЧМ-2026

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прогнозирует продление санкций против российских команд.

    «Когда нас вернут в футболе? Никто ничего толком не скажет.

    Следующий чемпионат мира пройдет в Америке. Давайте объективно, там все постараются сделать так, чтобы нас не было.

    Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. (Нас могут вернуть) только после этого, через четыре года.

    Исправлять ситуацию придется всем какое‑то время, со спорта все это начнется», – сказал Радимов.

    • ФИФА и УЕФА ввели санкции в конце февраля.
    • Сборную России отстранили от участия в стыках ЧМ-2022, Лиге наций и отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ пока дисквалифицированы до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Радимов: «Видел два года назад Сычевого и думал, зачем он вообще играет в футбол» 9
    Радимов: «Канчельскис два года думал, что меня зовут Дима» 7
    Радимов предположил, куда перейдет Дзюба 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +227

      ALEXMAN888 38 минут назад

      Лучшие клубы России, пару из Беларуси, Казахстана, Грузии, и др. Команды которые будут финансироваться государствами. Будет ой как интересно! Когда Малколмов и Клаудинь..ов попробуют прикупить чтоб была конкуренция!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98

      Стоп всем > ALEXMAN888 22 минуты назад

      Накуя Казахстану и Грузии лезть в это болото, когда они в еврокубках играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      Skull_Boy 40 минут назад

      да она даже и спортивному принципу не попадет, если стояли на коленях перед могучими киргизами с левым пенаком

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2272

      fakeid > Skull_Boy 2 минуты назад

      в 2026 будет больше участников. попасть вполне возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      jek718875 45 минут назад

      Не надо ждать,допустят не допустят,собрать чемоданы и ехать внаглую...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +540

      borusse > jek718875 41 минуту назад

      зерна в карман положи и приезжай ,наглец )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8725

      GoLenaStop 1 час назад

      Надо создавать свои спортивные Лиги и приглашать те страны, которые не ссученые подонки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +540

      borusse > GoLenaStop 39 минут назад

      северную корею приглушайте и назовите чемпионат "биба и боба два ......."

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11