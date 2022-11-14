Мостовой: «Карпин называет меня жиробасиком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как его называет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Ритуал для новичков сборной? Выдержать шутки от главного тренера. Меня Карпин всегда называет жиробасиком. Все знают, что у тренера хорошо с юмором», — сказал Мостовой.

Мостовой вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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