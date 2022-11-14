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    Мостовой: «Карпин называет меня жиробасиком»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как его называет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    «Ритуал для новичков сборной? Выдержать шутки от главного тренера. Меня Карпин всегда называет жиробасиком. Все знают, что у тренера хорошо с юмором», — сказал Мостовой.

    • Мостовой вызван в сборную России на ноябрьские матчи.
    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +867

      Эном айс 2 часа назад

      Юмор у ВГ всегда злой, и с подтекстом. Не исключено ,что от глагола "жировать" ,а не "жиреть" образована сия шутка.)

      5
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      Рейтинг: +422

      Таврида 2 часа назад

      Кликбейт. Я думал речь идет про А. Мостового, а на самом деле речь идет про А. Мостового.

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      Рейтинг: +867

      Эном айс > Таврида 2 часа назад

      Это тривиальная мормышка Бомбардира для клиентской базы из краснопёрки и корюшки...)Улов будет,и ладно.

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