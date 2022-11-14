«Динамо» ожидает компенсацию от ФИФА за участие 3 игроков в ЧМ-2022

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал футболистов, за которых клуб надеется получить компенсацию от ФИФА.

«Приятно, что Нгамале вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира.

Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу – имею в виду Варелу и Шиманьски.

Там есть определeнная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам – она определяется расчeтным способом по факту выступления игроков», – сказал Пивоваров.

Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре из «Янг Бойз».

Шиманьски выступает на правах аренды за «Фейеноорд», Варела – за «Фламенго».

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