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    «Динамо» ожидает компенсацию от ФИФА за участие 3 игроков в ЧМ-2022

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал футболистов, за которых клуб надеется получить компенсацию от ФИФА.

    «Приятно, что Нгамале вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира.

    Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу – имею в виду Варелу и Шиманьски.

    Там есть определeнная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам – она определяется расчeтным способом по факту выступления игроков», – сказал Пивоваров.

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    Источник: «Чемпионат»

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