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    «Химки» – «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Химками» и Сочи».

    «Химки»: Лантратов, Волков, Чежия, Идову, Боженов, Гулиев, Казанцев, Магомедов, Зуев, Руденко, Долгов.

    Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Филин, Данилкин, Чeрный, Никитин, Главчич, Гбане, Мирзов, Дулаев, Садыгов.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Терехов, Заика, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоазиньо, Мелкадзе.

    Запасные: Адамов, Джанаев, Мещанинов, Юрганов, Ушатов, Шипунов, Кравцов, Мартовой, Джорджевич, Сарвели.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20228

      derrik2000 2 часа назад

      Судя по составам, Сочи будет играть в своё удовольствие.

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