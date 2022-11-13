«Химки» – «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Химками» и Сочи».

«Химки»: Лантратов, Волков, Чежия, Идову, Боженов, Гулиев, Казанцев, Магомедов, Зуев, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Филин, Данилкин, Чeрный, Никитин, Главчич, Гбане, Мирзов, Дулаев, Садыгов.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Терехов, Заика, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоазиньо, Мелкадзе.

Запасные: Адамов, Джанаев, Мещанинов, Юрганов, Ушатов, Шипунов, Кравцов, Мартовой, Джорджевич, Сарвели.

Матч начнется в 16:30 по Москве.

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