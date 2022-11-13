Камоцци: «Спартак» – в чемпионской гонке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, видит клуб претендентом на чемпионство.

Накануне в 17-м туре РПЛ «Спартак» победил на выезде «Локомотив» (1:2).

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

«Отличная игра и отличный результат. Поздравляю команду с победой. Я все еще думаю, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство. Они в гонке», – сказал Камоцци.

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