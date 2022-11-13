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    Абаскаль: «Хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен работой в России.

    «Конечно, хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Это — главный показатель. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды. И чтобы клуб был удовлетворен моей работой», – сказал Абаскаль.

    • Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: телеграм-канал «СПАРТАК ИНФОРМ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +403

      rac531 47 минут назад

      Приятно, что Абаскаль может не только ставить красивую игру, но и красиво излагать свои мысли)
      Браво, ГИЛЬЕРМО)
      Avanti, Spartaco)
      Adelante, Espartaco)
      ВПЕРЁД, СПАРТАК!

      0
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      Рейтинг: +66436

      portero 1 час назад

      Пока он рад и им довольны....
      Результат имеется, а дальше весной посмотрим...

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      Рейтинг: +403

      rac531 > portero 46 минут назад

      Думаю, что подобная мангульская мудрость относится к любому тренеру)
      За исключеним ЮРАНА, конечно)

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      Рейтинг: +6724

      sochi-2013 2 часа назад

      Ну, флаг в руки и давай результат.

      0
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      Рейтинг: +7562

      BarStep 2 часа назад

      Они нашли друг друга на этих берегах..

      Умеренно активен, достаточно красноречив, харизматичен,
      тактически обучен, умеет по ходу игры варьировать составом (из того что есть в обойме)..
      Ну чего там лукавить, - хорош!
      По крайней мере я доволен что у Зенита появился интересный соперник..

      3
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      Рейтинг: +15

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      10 место не за горами. А там посмотри как его погонят. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +197

      гууд 2 часа назад

      Абаскаль еще не знает старых традиций Спартака, уволить по среди сезона или у начале нового) если щас не уволили то в начале следующего будет новый тренер который будет зотеть работать вечно в великом клубе )

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      Рейтинг: +23486

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Скромно и правильно говорит. Только сдаётся, что это просто заученный текст, чужие слова.

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      Рейтинг: +845

      Эном айс 3 часа назад

      Носится по бровке, как пара сотен Тедеско..)
      А излагает, как приличный и образованный пуританин.
      А заслужил-ли, "фсянародный клуб" такого счастья?
      Видимо, да.

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      Рейтинг: +403

      rac531 > Эном айс 48 минут назад

      Излагает красиво)
      Не в пример провинциальной быдлятине, типа федотова)

      0
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      Рейтинг: +1703

      alefreddy 3 часа назад

      Правильно и состав усилить

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