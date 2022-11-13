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Абаскаль: «Хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно»

13 ноября 2022, 11:04
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен работой в России.

«Конечно, хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Это — главный показатель. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды. И чтобы клуб был удовлетворен моей работой», – сказал Абаскаль.

  • Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: телеграм-канал «СПАРТАК ИНФОРМ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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alefreddy
1668327519
Правильно и состав усилить
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Эном айс
1668328855
Носится по бровке, как пара сотен Тедеско..) А излагает, как приличный и образованный пуританин. А заслужил-ли, "фсянародный клуб" такого счастья? Видимо, да.
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DOCTOR PENALTY
1668329758
Скромно и правильно говорит. Только сдаётся, что это просто заученный текст, чужие слова.
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гууд
1668329900
Абаскаль еще не знает старых традиций Спартака, уволить по среди сезона или у начале нового) если щас не уволили то в начале следующего будет новый тренер который будет зотеть работать вечно в великом клубе )
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BarStep
1668331641
Они нашли друг друга на этих берегах.. Умеренно активен, достаточно красноречив, харизматичен, тактически обучен, умеет по ходу игры варьировать составом (из того что есть в обойме).. Ну чего там лукавить, - хорош! По крайней мере я доволен что у Зенита появился интересный соперник..
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sochi-2013
1668332705
Ну, флаг в руки и давай результат.
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portero
1668333753
Пока он рад и им довольны.... Результат имеется, а дальше весной посмотрим...
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SPACE TRUCKIN
1668434129
... Гильерме нравится и как тренер и как человек- молодежь Спартака будет расти вместе с ним...есть надежды на это - в отличии от перспектив последних 4 лет после чемпионства...
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