Абаскаль: «Хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен работой в России.

«Конечно, хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Это — главный показатель. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды. И чтобы клуб был удовлетворен моей работой», – сказал Абаскаль.

Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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