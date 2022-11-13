Абаскаль: «Хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен работой в России.
«Конечно, хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Это — главный показатель. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды. И чтобы клуб был удовлетворен моей работой», – сказал Абаскаль.
- Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
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Источник: телеграм-канал «СПАРТАК ИНФОРМ»