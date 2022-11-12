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    Стало известно, почему Игнатов не сыграет с «Локомотивом»

    В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие Михаила Игнатова в заявке на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Михаил Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб принял решение поберечь его», – сказали в клубе.

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    Источник: «Чемпионат»

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