Стало известно, почему Игнатов не сыграет с «Локомотивом»

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие Михаила Игнатова в заявке на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Михаил Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб принял решение поберечь его», – сказали в клубе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».

22-летний Игнатов в сезоне РПЛ провел 10 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

«Спартак» в случае победы над «Локо» вернется на 2-е место.

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