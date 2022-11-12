АПЛ. «Манчестер Сити» пропустил на 98-й минуте и уступил дома «Брентфорду». Манчестерцы уйдут на паузу на 2-м месте

«Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ проиграл дома «Брентфорду». У хозяев забил Фил Фоден.
У «Брентфорда» решающий гол на 90+8 минуте забил Айван Тони.
Манчестерцы упустили шанс уйти на паузу на ЧМ лидерами. Команда проведет ноябрь-декабрь на втором месте. Лидером будет «Арсенал».
«Брентфорд» поднялся на десятое место.
У «Манчестер Сити» это второе поражение в сезоне.
«Брентфорд» впервые не проиграл «Манчестер Сити».
Англия. АПЛ. 16-й тур
Манчестер Сити – Брентфорд – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Тони, 16; 1:1 – Фоден, 45+1; 1:2 – Тони, 90+8.
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Источник: Бомбардир.ру