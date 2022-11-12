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    Юран поддержал возвращение российского футбола на систему «весна-осень»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость, что в 2024 году Вторая лига вернется к системе «весна-осень».

    «Я не могу представить себе, что Вторая лига играет «весна-осень», а РПЛ играет по системе «осень-весна». Как тогда заявки будут формироваться?

    К примеру, я тренер РПЛ и присмотрел двух игроков из Второй лиги, хочу их забрать. Но как я их заберу, если заявка закрыта?

    Когда мы играли по системе «весна-осень», у нас клубы дважды брали еврокубок, Суперкубок. Сборная России на чемпионате Европы заняла третье место.

    Ну вот теперь проанализируйте, чего добились тогда и чего сейчас. Я только за то, чтобы мы вернулись играть на систему «весна-осень», – сказал Юран.

    • На систему «осень-весна» российский футбол перешел в 2012 году при президенте РФС Сергее Фурсенко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +737

      SLADE2019 1 час назад

      Давно на этих спорах была поставлена точка. Так нет, куда от этих неугомонных людей деваться? Давно пришли к выводу, что плюсов от осени-весны больше. Для чего к опять двадцать пять возвращаться?

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      Рейтинг: +17760

      Cleaner 2 часа назад

      Изменится только НАЗВАНИЕ. Игры будут проводиться в ТЕ ЖЕ СРОКИ, что и сейчас. У меня появились сомнения в адекватности Юрана...(

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      Рейтинг: +464

      ЭтожЯ 2 часа назад

      Ну теперь то можно и весна-осень . Подстраиваться под Европу не нужно , а для России весна-осень - более оптимальный варик .

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      Рейтинг: +17760

      Cleaner > ЭтожЯ 2 часа назад

      Варик? Вы уроки сделали уже? И объясните, в чем ОПТИМАЛЬНОСТЬ юрановского варианта. Логично объясните, если сможете.

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