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  • Юран поддержал возвращение российского футбола на систему «весна-осень»

Юран поддержал возвращение российского футбола на систему «весна-осень»

12 ноября 2022, 10:18
7

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость, что в 2024 году Вторая лига вернется к системе «весна-осень».

«Я не могу представить себе, что Вторая лига играет «весна-осень», а РПЛ играет по системе «осень-весна». Как тогда заявки будут формироваться?

К примеру, я тренер РПЛ и присмотрел двух игроков из Второй лиги, хочу их забрать. Но как я их заберу, если заявка закрыта?

Когда мы играли по системе «весна-осень», у нас клубы дважды брали еврокубок, Суперкубок. Сборная России на чемпионате Европы заняла третье место.

Ну вот теперь проанализируйте, чего добились тогда и чего сейчас. Я только за то, чтобы мы вернулись играть на систему «весна-осень», – сказал Юран.

  • На систему «осень-весна» российский футбол перешел в 2012 году при президенте РФС Сергее Фурсенко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (7)
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SLADE2019
1668241908
Давно на этих спорах была поставлена точка. Так нет, куда от этих неугомонных людей деваться? Давно пришли к выводу, что плюсов от осени-весны больше. Для чего к опять двадцать пять возвращаться?
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slavа0508
1668413483
Судя по всему Спартак первый будет . Ростов второй . а где Зенит спросите ???да у нормальных болел эта Путинская банда давно вне конкурса идёт ...
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