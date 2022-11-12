Юран поддержал возвращение российского футбола на систему «весна-осень»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость, что в 2024 году Вторая лига вернется к системе «весна-осень».

«Я не могу представить себе, что Вторая лига играет «весна-осень», а РПЛ играет по системе «осень-весна». Как тогда заявки будут формироваться?

К примеру, я тренер РПЛ и присмотрел двух игроков из Второй лиги, хочу их забрать. Но как я их заберу, если заявка закрыта?

Когда мы играли по системе «весна-осень», у нас клубы дважды брали еврокубок, Суперкубок. Сборная России на чемпионате Европы заняла третье место.

Ну вот теперь проанализируйте, чего добились тогда и чего сейчас. Я только за то, чтобы мы вернулись играть на систему «весна-осень», – сказал Юран.

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в 2012 году при президенте РФС Сергее Фурсенко.

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