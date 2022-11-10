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Вторая лига вернется к системе «весна-осень» в 2024 году («РБ Спорт»)

10 ноября 2022, 19:45
1

Стало известно о скором реформировании календаря Второй лиги.

По информации «РБ Спорт», с 2024 года турнир, вероятно, вернется к системе «весна-осень».

«Вопрос об обратном переходе обсуждается как в ФНЛ, так и в РФС.

По нашим данным, в декабре на исполкоме, вероятно, будет рассмотрено обоснование (как финансовое и инфраструктурное, так и спортивное) лиги по переходу на весну-осень.

В частности, вероятен вариант, при котором вторая лига вернется на весну-осень с сезона 2024 года, при этом осенью 2023 года состоится укороченный турнир», – сообщает источник.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Вторая лига. Группа 1
Комментарии (1)
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IceRain
1668100526
Давно пора, раньше ведь было, и все были в плюсе и фанаты и игроки.
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