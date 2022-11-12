Романцев назвал задачи комитета ветеранов «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» и председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев назвал цели нового комитета «Спартака».
— Каковы задачи комитета?
— Что касается задач, то главная из них — помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака». Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий. Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
- С Романцевым «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»