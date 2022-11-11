Самедов: «У нас в стране одна сборная. За неe надо болеть в любой ситуации»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов высказался о ноябрьских товарищеских встречах национальной команды.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Буду ли я смотреть игры сборной с Таджикистаном и Узбекистаном? В Воронеже 16 ноября будет матч «Факел» – «Зенит». Вполне возможно, что после нее посмотрю матч с Таджикистаном.

Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? Что есть, то есть. У нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации», – считает Самедов.

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