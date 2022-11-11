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    Самедов: «У нас в стране одна сборная. За неe надо болеть в любой ситуации»

    Экс-футболист сборной России Александр Самедов высказался о ноябрьских товарищеских встречах национальной команды.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    «Буду ли я смотреть игры сборной с Таджикистаном и Узбекистаном? В Воронеже 16 ноября будет матч «Факел»«Зенит». Вполне возможно, что после нее посмотрю матч с Таджикистаном.

    Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? Что есть, то есть. У нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации», – считает Самедов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      kazak1975 21 минуту назад

      Глупость сморозил. В стране есть только жигули из отечественного. По его логике, все должны на жиге ездить. Если команда стремная, да и тренер- то ещё ***, нахрена она мне сдалась?

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      Рейтинг: +3461

      momwig_ 31 минуту назад

      Главная сила футболиста - не в интеллекте... Но этот и играл так себе

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