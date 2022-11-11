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    Боярский: «ЧМ без сборной России не имеет никакого значения. Пускай коллективный Запад сражается между собой»

    Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем чемпионате мира.

    «Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков. Но болеть ни за кого не буду, пускай коллективный Запад сражается между собой, а я собираюсь просто посмотреть на красивую игру, если таковая будет, и сделаю это с уважением.

    И всe-таки я предпочтение отдаю домашним матчам. Несмотря на то, что чемпионат мира – это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения.

    Я посмотрю на это действо, как на кeрлинг», – заявил Боярский.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Петербургский дневник»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3474

      lordmrv 10 минут назад

      Вроде взрослый человек... Напомните ему, что когда наша сборная не попадала на такие турниры, там коллективный запад тоже был.

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      Рейтинг: +1741

      gor77 10 минут назад

      М. С. Боярский немного перепутал виды спорта.))))
      ЧМ по хоккею без нашей сборной - да. Даже канадцы об этом сказали.
      А на счёт кёрлинга... Ну, пусть посмотрит достижения женской сборной страны на ЧМ и ЧЕ!
      И анекдот про него есть:
      Разговор перед началом чемпионата мира по футболу:
      - Ты за кого болеть будешь?
      - Как это за кого? За наших, конечно!
      - Ну, это понятно... А потом? ))))))))))))))))

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