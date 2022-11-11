Боярский: «ЧМ без сборной России не имеет никакого значения. Пускай коллективный Запад сражается между собой»

Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков. Но болеть ни за кого не буду, пускай коллективный Запад сражается между собой, а я собираюсь просто посмотреть на красивую игру, если таковая будет, и сделаю это с уважением.

И всe-таки я предпочтение отдаю домашним матчам. Несмотря на то, что чемпионат мира – это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения.

Я посмотрю на это действо, как на кeрлинг», – заявил Боярский.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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