Боярский: «ЧМ без сборной России не имеет никакого значения. Пускай коллективный Запад сражается между собой»

Вроде взрослый человек... Напомните ему, что когда наша сборная не попадала на такие турниры, там коллективный запад тоже был.
Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем чемпионате мира.
«Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков. Но болеть ни за кого не буду, пускай коллективный Запад сражается между собой, а я собираюсь просто посмотреть на красивую игру, если таковая будет, и сделаю это с уважением.
И всe-таки я предпочтение отдаю домашним матчам. Несмотря на то, что чемпионат мира – это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения.
Я посмотрю на это действо, как на кeрлинг», – заявил Боярский.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
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