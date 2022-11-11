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    Семак прокомментировал ситуацию с травмами в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов его команды не готов играть.

    – По повреждениям и по травмам: есть ли игроки, которые не смогут играть? Одоевского мы оставляем за скобками.

    – Есть микроповреждения: Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие [в матче с «Торпедо»] очень маловероятно.

    Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.

    • «Зенит» в субботу сыграет с «Торпедо» в Москве.
    • Начало матча – в 16:30 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 16 туров, торпедовцы занимают последнее место.

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    Источник: сайт «Зенита»

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