«Яркий и независимый». Авербух считает, что Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о возможном участии нападающего Артема Дзюбы в шоу.

«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков.

Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», – сказал Авербух.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».

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