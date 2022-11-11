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    «Яркий и независимый». Авербух считает, что Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде»

    Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о возможном участии нападающего Артема Дзюбы в шоу.

    «У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков.

    Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», – сказал Авербух.

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    Источник: ТАСС

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