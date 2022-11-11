«Яркий и независимый». Авербух считает, что Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о возможном участии нападающего Артема Дзюбы в шоу.
«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков.
Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», – сказал Авербух.
- 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
- Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
- Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: ТАСС