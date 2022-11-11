Кавазашвили: «Почему матч Таджикистан – Россия невозможно смотреть? Это порнография, что ли?»

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о предстоящей товарищеской встрече между командами России и Таджикистана.

«Многие говорят, что смотреть матч России с Таджикистаном невозможно? Почему невозможно? Это порнография, что ли?

Не понимаю людей, которые говорят, что им не нравится соперник. Любого соперника нужно уважать. Поэтому мы смотрим любой футбол европейского уровня, как и матчи сборных.

Самое главное, мы получаем наслаждение от красивой игры. Никто ведь не заставляет смотреть то, что не нравится. Можете выключить или переключить на другой канал.

Телевизор существует, чтобы человек мог получить информацию или определeнное наслаждение. Человек всегда должен быть готов, если показывают что-то отрицательное или положительное – это выбор каждого.

Не знаю таких людей, которые говорят только про отрицательное, а потом станут говорить прессе: «Ооо, чего я буду смотреть эту игру, когда сразу ясно, что сборная России обыграет Таджикистан и Узбекистан».

Если получится, что Россия проиграет? Что тогда скажут эти самые люди, которые отрицательно относятся? Сейчас для России важно получить положительные моменты, играя контрольные матчи: подключить новых футболистов в команду, определить основной состав и определить, кто в резерве может доходить и включаться в полной боевой готовности.

Сегодня главный тренер и штаб ищут новых талантливых футболистов, которые достойны быть включены в состав национальной команды», – сказал Кавазашвили.

Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября в Душанбе.

Начало – в 18:00 мск.

Матч примет 20-тысячный Центральный республиканский стадион.

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