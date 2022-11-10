Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Наполи» отреагировали на информацию о продлении контракта с Хвичей

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отрицает наличие договоренности с Хвичей Кварацхелией о подписании нового контракта.

    Сообщалось, что стороны близки к продлению соглашения до 2028 года с двукратным повышением зарплаты и трехкратным увеличением отступных.

    «Продление контракта с Хвичей? Это выдумки прессы. Тут нечего комментировать», – сказал Джунтоли.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил грузина летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Реал» проявляет конкретный интерес к Хвиче. Игрок «Наполи» хочет выиграть с мадридцами ЛЧ 1
    «Наполи» подпишет новый контракт с Хвичей. Отступные вырастут в три раза (Иван Карпов) 1
    «Наполи» сообщил о травме Хвичи. Он не сыграет с «Аталантой» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11