В «Наполи» отреагировали на информацию о продлении контракта с Хвичей

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отрицает наличие договоренности с Хвичей Кварацхелией о подписании нового контракта.
Сообщалось, что стороны близки к продлению соглашения до 2028 года с двукратным повышением зарплаты и трехкратным увеличением отступных.
«Продление контракта с Хвичей? Это выдумки прессы. Тут нечего комментировать», – сказал Джунтоли.
- В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
- «Наполи» купил грузина летом за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: Sport24