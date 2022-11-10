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    Гаджиев оценил вероятность проведения боя Дзюба – Емельяненко

    Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном бое между Александром Емельяненко и Артемом Дзюбой.

    «Не думаю, что Артему Дзюбе будет интересен бой с Александром Емельяненко. Он состоялся в своем виде спорта и выиграл множество кубков и наград. Вряд ли Дзюбе можно предложить существенную мотивацию для участия в ММА. И дело касается не только денег.

    Что может замотивировать Артема выйти на бой с Емельяненко? Да ничего. Артем играл на больших стадионах и его знает вся страна. Дзюба достаточно заработал, поэтому ММА для него можно быть интересным только как для зрителя.

    Что касается Александра Емельяненко, то он все делает правильно. Занимается поиском интересного противника и раскручивает хорошие новости. Делает все то, что должен делать любой на его месте», — сказал Гаджиев.

    • 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
    • Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
    • Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17749

      Cleaner 29 минут назад

      Че за бред. Емельяненко одним ударом отправит Дзюбу туда. И руки у Дзюбы не под то заточены...

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      Рейтинг: +17363

      paracetamol 1 час назад

      Глупость, мля, один профи, другой любитель.

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