Емельяненко: «Если предложат бой с Дзюбой, я соглашусь. Он получит хороший апперкот»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов провести бой с футболистом Артемом Дзюбой.

«У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе.

Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся – простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

У Дзюбы нет никаких шансов – это все равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его.

Но если предложат с ним бой, я соглашусь: популяризация спорта, здорового образа жизни.

Ну а за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит хороший апперкот», – сказал Емельяненко.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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