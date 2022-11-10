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    Емельяненко: «Если предложат бой с Дзюбой, я соглашусь. Он получит хороший апперкот»

    Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов провести бой с футболистом Артемом Дзюбой.

    «У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе.

    Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся – простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

    У Дзюбы нет никаких шансов – это все равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его.

    Но если предложат с ним бой, я соглашусь: популяризация спорта, здорового образа жизни.

    Ну а за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит хороший апперкот», – сказал Емельяненко.

    • 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
    • Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
    • Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: ютуб-канал Александра Емельяненко

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3025

      Ziklop 1 час назад

      среди профи в своем спорте гавно и хочет выпендрится с футболистом? а ты с ним в футбол поиграй клоун. или со снайпером на дуэль выйди.

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      Рейтинг: +7727

      nik55 2 часа назад

      он и так дурной----зачем делать из него инвалида

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      Рейтинг: +736

      SLADE2019 > nik55 2 часа назад

      Да кто его знает? Станет Дзюба после этого инвалидом или нет? Этот вшивый боец с такими, как сам больше десяти секунд не выдерживает. Может он вообще бить разучился?

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