ЦСКА хотел подписать Дзюбу летом (Иван Карпов)

Экс-нападающий «Зенита» и «Демирспора» Артем Дзюба мог перейти в ЦСКА этим летом.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб рассматривал вариант с подписанием 34-летнего форварда летом в качестве свободного агента, но переход сорвался.
- Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
- Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
- Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова