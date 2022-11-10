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    ЦСКА хотел подписать Дзюбу летом (Иван Карпов)

    Экс-нападающий «Зенита» и «Демирспора» Артем Дзюба мог перейти в ЦСКА этим летом.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб рассматривал вариант с подписанием 34-летнего форварда летом в качестве свободного агента, но переход сорвался.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25879

      vladimir-7 4 минуты назад

      А, вот теперь Дзюба ответит И. Карпову, что он и не собирался переходить ни в
      один клуб РПЛ. Артем напомнил Ивану, что когда коту делать нечего, он лижет ...

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