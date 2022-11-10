ЦСКА хотел подписать Дзюбу летом (Иван Карпов)

Экс-нападающий «Зенита» и «Демирспора» Артем Дзюба мог перейти в ЦСКА этим летом.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб рассматривал вариант с подписанием 34-летнего форварда летом в качестве свободного агента, но переход сорвался.

Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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