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    Данни оценил чемпионскую гонку в РПЛ

    Экс-полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «На мой взгляд, «Зенит» остается сильнейшей командой РПЛ, которая в этом сезоне вновь станет чемпионом.

    «Зенит» ни за что не упустит чемпионство – по составу и игре петербуржцы сильнее всех конкурентов. «Спартаку» их точно не догнать.

    Уверен, команда Семака возьмет золотые медали пятый год подряд», – сказал Данни.

    • «Зенит» набрал 39 очков в 16 турах РПЛ.
    • «Спартак» отстает от лидера на 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4581

      neveldomha 27 минут назад

      Рад слышать Мигеля.

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