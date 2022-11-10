Данни оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«На мой взгляд, «Зенит» остается сильнейшей командой РПЛ, которая в этом сезоне вновь станет чемпионом.

«Зенит» ни за что не упустит чемпионство – по составу и игре петербуржцы сильнее всех конкурентов. «Спартаку» их точно не догнать.

Уверен, команда Семака возьмет золотые медали пятый год подряд», – сказал Данни.

«Зенит» набрал 39 очков в 16 турах РПЛ.

«Спартак» отстает от лидера на 6 баллов.

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