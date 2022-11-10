В «Рубине» отреагировали на новость, что казанский клуб стал основным вариантом для Дзюбы

Пресс-служба «Рубина» дала комментарий по поводу слухов о возможном переходе в клуб Артема Дзюбы.

Сообщалось, что казанская команда – приоритетный вариант продолжения карьеры для 34-летнего футболиста.

«Какой вариант у Дзюбы приоритетный, это лучше спросить у Артема. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему.

У «Рубина» впереди еще три матча, а в воскресенье – игра с «Енисеем». Думаем только о предстоящих матчах», – заявили в клубе.

Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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