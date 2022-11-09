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    Агент: «У Сычевого есть предложения от топ-клубов РПЛ»

    Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал продление контракта игрока.

    «Очень хорошая новость! Мы с Владимиром очень рады продлению контракта. Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас – в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России. Посмотрим, что будет этой зимой.

    Сычевой – игрок сборной России, один из лучших бомбардиров РПЛ на данный момент. Как у него может не быть предложений от грандов нашего чемпионата? Конечно же, к нему есть интерес. Но давайте не будем загадывать раньше времени. Он продлил контракт, давайте этому порадуемся. Сейчас он играет в «Оренбурге», – сказал Талаев.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11950

      Алексей З 46 минут назад

      На вскидку какому топу этот шоумен понадобится.
      Зенит, Спартак, Динамо отпадают , своих полно.
      Что осталось ?
      ЦСКА и Локо.
      Ну если только армейцы, к Чалову ?

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