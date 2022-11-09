Агент: «У Сычевого есть предложения от топ-клубов РПЛ»

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал продление контракта игрока.

«Очень хорошая новость! Мы с Владимиром очень рады продлению контракта. Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас – в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России. Посмотрим, что будет этой зимой.

Сычевой – игрок сборной России, один из лучших бомбардиров РПЛ на данный момент. Как у него может не быть предложений от грандов нашего чемпионата? Конечно же, к нему есть интерес. Но давайте не будем загадывать раньше времени. Он продлил контракт, давайте этому порадуемся. Сейчас он играет в «Оренбурге», – сказал Талаев.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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